Homem envolvido na morte de PM em Manaus é procurado pela Polícia

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas, representada pela delegada-geral Emília Ferraz e o delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Danilo de Araújo Lima, conhecido como ‘Batata’, pela participação na morte do sargento da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Manoel Martins Lima, que tinha 54 anos. O crime ocorreu na última quarta-feira (10/06), no bairro Petrópolis, zona sul da capital.

De acordo com as autoridades policiais, na ocasião do delito, ‘Batata’, acompanhado de outro infrator, identificado como Paulo Cristian Pedroza Vieira, que já foi preso pelas equipes da DEHS, foram os responsáveis por efetuar os disparos de arma de fogo que culminaram com a morte da vítima. Segundo diligências, o crime teria sido planejado por Danilo.

O delegado Paulo Martins explica que as equipes da Especializada trabalham com duas linhas distintas de investigação acerca da motivação do homicídio. “A primeira hipótese levantada seria a de que Danilo estaria devendo dinheiro à vítima e, por isso, decidiu assassiná-la. Enquanto diligências paralelas apontam que o homicídio teria sido cometido por uma briga entre traficantes da capital com um familiar do sargento da PM, que foi assassinado em 2014”, afirmou Martins.

Entretanto, a autoridade policial destacou que as diligências ainda estão em andamento e, por conta disso, é necessário lograr êxito na prisão de Danilo para que as circunstâncias do crime sejam completamente esclarecidas.

Disque-denúncia – Quem puder colaborar com informações sobre a localização de ‘Batata’, entrar em contato por meio do número (92) 3636-2874, o disque-denúncia da Especializada, ou pelo número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Paulo Martins.