Homem quase morre após colocar enguia no ânus para tratar constipação

Um homem da cidade de Dongguan, China, chegou à beira da morte após um tratamento irregular para intestino preso. Segundo os médicos, o paciente, que não foi identificado, colocou uma enguia de cerca de 40cm no ânus para se ver livre da constipação. No entanto, o peixe acabou ficando preso no abdômen por várias semanas.

Ao sentir muita dor abdominal, o homem, que tem por volta de 50 anos, procurou a emergência do Hospital Huangjiang. “Suspeitamos que tinha um objeto estranho na cavidade abdominal após a ressonância. No entanto, não sabíamos de onde ele poderia ter saído”, disse o médico Li ao canal de televisão local.

O paciente foi direto para a sala de cirurgia. “Durante a laparoscopia, vimos que se tratava de um enguia. Ela entrou completamente na cavidade abdominal e já estava morta”, afirmou o médico. Ainda de acordo com o especialista, vários órgãos foram afetados por conta dos dejetos deixados pelo peixe.

Após a operação, o homem confessou que colocou o peixe lá porque fazia parte de uma simpatia para tratar intestino preso. Segundo o médico, se ele não passasse por uma cirurgia imediata, poderia morrer. O paciente ficou na UTI por três dias, depois foi liberado para o quarto e, em seguida, teve alta.