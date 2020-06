Hospital é invadido por grupo revoltado após paciente morrer de covid-19

Redação AM POST

Um grupo de seis pessoas, invadiu o hospital municipal Ronaldo Gazolla, na tarde desta sexta-feira (12), no Rio de Janeiro. A informação é do jornal O Globo.

Segundo profissionais da unidade, as pessoas eram familiares de uma vítima que morreu em decorrência do novo coronavírus (covid-19) e nas alas onde entraram, tinham pacientes diagnosticados com a doença.

Uma mulher que estava com eles, se alterou e chutou uma das portas derrubado os computadores.

Guardas Municipais chegaram ao local para acalmar os ânimos e fizeram a retirada das pessoas.