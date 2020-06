Huck defende auxílio permanente para pessoas de baixa renda e dono da Rede TV rebate: “brasileiro quer é emprego digno”

Redação AM POST

O vice-presidente da RedeTV!, Marcelo de Carvalho, criticou o apresentador da Globo, Luciano Huck nesta segunda-feira (8) por causa de uma postagem nas redes sociais sobre auxílio as pessoas de baixa renda.

Huck disse no posto que a população com a renda baixa deveria receber um auxílio permanente e pediu apoio.

“A pandemia escancarou a urgência de viabilizar um auxílio permanente capaz de garantir dignidade aos + pobres. O movimento ‘Renda Básica que Queremos’ ataca a cruel desigualdade do BR com afeto e eficiência. Bora apoiar”, disse Luciano, no Twitter.

Marcelo repostou a publicação de Huck em forma de crítica e disse que a população precisa é de emprego digno, salário e não esmola do estado.

“Essa proposta do Luciano Huck é absurda, desastrosa. O que o brasileiro quer é emprego digno, bem remunerado, que só se consegue com a economia de mercado e fortalecimento das empresas, e não uma esmola do estado. É uma pena que nos dias de hoje ainda haja essa mentalidade”, disse Marcelo.