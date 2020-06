Idoso de 73 anos é encontrado morto em frente a loja de materiais de construção na Zona Oeste de Manaus

Redação AM POST

Um idoso de 73 anos, identificado como José Sarkis, foi encontrado morto, por volta das 8h da manhã dessa quarta-feira (3), em cima de uma plataforma nas proximidades da Feira do Produtor localizada no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. Até o momento, não se sabe o que causou o óbito.

A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) relatou que os moradores encontraram a vítima morta no local. José estava na frente de uma loja de materiais de construção do bairro. O Registro Geral (RG) do idoso foi encontrado no bolso dele, segundo conta a informação é que a vítima é da cidade de Sena Madureira, no estado do Acre.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para fazer a remoção do corpo do homem. O cadáver foi levado para o necrotério, no bairro Cidade Nova.