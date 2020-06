Inauguração do Hospital de Campanha em Roraima tem apoio da Samel

Redação AM POST

Nesta quinta-feira (18) foi inaugurado o Hospital de Campanha em Boa Vista, no Estado de Roraima. Durante a inauguração, estavam presentes o presidente da Samel Luis Alberto Nicolau, o deputado Federal Ottaci Nascimento, o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, Jalser Renier e o governador do Estado Antonio Denarium para oficializar a parceria. Com 80 leitos, o objetivo do hospital é atender casos de Covid-19 para desafogar o Hospital Geral da capital que deverá atender casos mais graves.

A Samel entrou com o apoio na gestão do hospital, além de ter cedido uma equipe de especialistas, tecnologia desenvolvida junto com o Instituto Transire, como a Cápsula Vanessa, e o treinamento de protocolos para aumentar o índice de recuperados no Estado. Os protocolos de atendimento usados pela Samel já são reconhecidos por sua eficiência pela OMS e pelo Ministério da Saúde.