Interior do AM receberá durante a semana mais de 51,5 mil kits do ‘Merenda em Casa’

Redação AM POST

Estudantes da rede estadual de 15 municípios do interior receberão o kit do programa “Merenda em Casa”, nesta semana. Ao todo, de segunda (22/06) a sexta-feira (26/06), mais de 51,5 mil alunos começarão a receber o benefício do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto. Até a última semana, a secretaria já havia alcançado a marca de 100 mil estudantes atendidos pelo programa.

Nesta remessa, serão beneficiados alunos dos seguintes municípios: Autazes, Careiro, Careiro da Várzea, Manaquiri, Boa Vista do Ramos, Nova Olinda do Norte e Maués, com entregas iniciadas na segunda-feira (22/06); Tapauá, Juruá e São Paulo de Olivença, com entregas iniciadas nesta terça (23/06); Japurá e Maraã, com entregas a iniciar amanhã (24/06); Carauari e Santa Isabel do Rio Negro, a iniciar na quinta (25/06); e Tabatinga, a iniciar na sexta (26/06).

Destes municípios, seis receberam os kits diretamente de Manaus. São eles: Autazes, Careiro, Careiro da Várzea, Manaquiri, Boa Vista do Ramos e Maués. O restante foi atendido pelo Programa de Apoio a Gestão Escolar (Pague), por meio do qual o Governo do Amazonas liberou recurso de R$ 5,8 milhões para aquisição dos itens alimentícios no comércio dos próprios municípios – movimentando, assim, a economia local.

Todos os estudantes da rede estadual, de todos os níveis e modalidades, receberão a cesta de alimentação escolar do programa “Merenda em Casa”, na capital e nos 61 municípios do interior do estado.

“Nesta semana, concluiremos mais uma importante etapa do ‘Merenda em Casa’ no interior, atendendo mais de 50 mil alunos da rede estadual. Isto só foi possível graças ao esforço da equipe da Secretaria de Educação e da mobilização de toda a comunidade escolar desses municípios. (…) A partir da segunda-feira (29/06), já voltaremos nossas atenções para Pauini, Itamarati e Beruri”, adiantou a secretária executiva adjunta do Interior, Ana Maria Araújo.

No interior – Diferentemente da capital, que contou com um sistema de delivery, no interior, o benefício será retirado na própria escola em que o aluno está matriculado, mediante cronograma pré-estipulado pela Coordenadoria Regional de Educação (CRE) do município.

Durante a entrega dos kits, os pais, responsáveis ou estudantes maiores de idade devem seguir as orientações dos órgãos de Saúde, estando de máscaras de pano, utilizando álcool em gel e respeitando a distância mínima entre as pessoas. As medidas são importantes para evitar aglomerações e, consequentemente, a proliferação do novo coronavírus (Covid-19).

Todos os alunos de todos os anos e modalidades matriculados na rede estadual de ensino serão contemplados com o kit do “Merenda em Casa”.