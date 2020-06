Internautas associam vinda de nuvem de gafanhotos ao Brasil a pragas do Egito e teorizam sobre fim do mundo

Redação AM POST*

Muitos internautas trouxeram à tona as dez pragas do Egito, narradas na Bíblia, depois da notícia de que uma nuvem de gafanhotos virá ao Brasil. O combo, que já virou um dos assuntos mais comentados do Twitter na última terça-feira, inclui: a pandemia do coronavírus, o terremoto no México, a nuvem de gafanhotos na Argentina e – pasmem – a terceira temporada da série Dark, na Netflix.

O primeiro evento aconteceu na manhã de terça, quando um alerta de tsunami foi disparado para a costa do Pacífico, logo após um terremoto de 7,4 graus atingir diversas regiões do México e matar, ao menos, quatro pessoas.

O segundo foi o relato de uma nuvem de gafanhotos que levantou voo na província de Corrientes, na Argentina, e pode atravessar a fronteira com o Rio Grande do Sul. Segundo a Senasa (Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentícia da Argentina), os insetos seguiram na direção sul e devem chegar à província de Entre Ríos.

Até os famosos da internet entraram na onda. “Puta merda, se começarem a morrer os primogênitos eu me ferrei. Como faz pra parar essas pragas do Egito?”, disse o youtuber Felipe Neto ao compartilhar uma reportagem sobre os gafanhotos.

Nesta semana a aproximação de uma nuvem de gafanhotos da região Sul do Brasil gerou preocupação de autoridades, produtores e da população. Hoje o Ministério da Agricultura declarou emergência fitossanitária em razão do fenômeno.

Segundo o pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Dori Navas, caso a nuvem entre no Brasil, não há riscos aos humanos, no máximo dificuldade de deslocamento. O risco maior é para as plantações, que servem de alimento. Em uma eventual presença desses insetos, a medida de combate é o disparo de produtos tóxicos por aeronaves no local de concentração delas.

Confira, abaixo, algumas das teorias virtuais:

AS 10 PRAGAS DO EGITO ESTÃO ACONTECENDO NOVAMENTE? As Redes Sociais estão repercutindo a ideia de que as 10 pragas do Egito estão acontecendo novamente no mundo… (para continuar lendo clique no link abaixo)https://t.co/MBj81m987V — Renato Vargens (@renatovargens) June 24, 2020

corona vírus

vespas assassina

terremoto

tsunami

chuva de gafanhotos

o apocalipse e as pragas do egito chegaram. eu: pic.twitter.com/T8JPudxgPN — isa (@demitellmy) June 23, 2020

Querido Diário, 2020 está sendo um ano muito aleatório. Tivemos quase uma terceira guerra mundial, pandemia e agora essa praga do Egito e vamos de apocalipse. pic.twitter.com/C3OMwEFVFf — Patrick (@trick4pa) June 23, 2020

•praga do Egito

•tsunami no México fazer as atividades online pra quê né? pic.twitter.com/t9Exsb23OP — nath (@nath_eca) June 23, 2020

Puta merda, se começarem a morrer os primogênitos eu me ferrei. Como faz pra parar essas pragas do Egito? https://t.co/bXGk68ct4b — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) June 23, 2020