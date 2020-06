Jacaré flagrado andando nas ruas da Ponta Negra é resgatado pelo Batalhão Ambiental

Redação AM POST

O Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB), capturou um jacaré com 2,5 metros na noite este domingo (31), após ser flagrado caminhando pela rua, nas proximidades de prédios residenciais, no bairro Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus. O animal parecia estar procurando por comida. A informação é do Portal Toda Hora.

Segundo a equipe, o animal estava em boas condições físicas sem sinais de maus-tratos, ele estava em uma via pública e foi resgatado, em seguida, foi levado a um habitat seguro onde foi solto.

Vale ressaltar que criar, guardar, apanhar, transportar, capturar ou caçar animais silvestres sem autorização do órgão competente, configura Crime Ambiental, sujeitando seus autores as penalidades previstas na Lei.