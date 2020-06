Jet Ski pega fogo e dono fica ferido no bairro Tarumã

Redação AM POST

Um homem, que não teve o nome divulgado, ficou ferido na boca após seu Jet Ski sofrer um princípio de incêndio enquanto abastecia neste domingo (28), no Pontão Lecy 2, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Testemunhas relataram que houve um vazamento de combustível e quando o proprietário do Jet Ski deu partida causou o acidente.

Funcionários do posto conseguiram controlar as chamas e levaram a vítima com urgência ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto.

O Corpo de Bombeiros orientou o responsável do estabelecimento a se certificar que o Local estava seguro e a equipe retornou para o Pelotão Fluvial.