Jornalista Luana Borba fala sobre pulmão comprometido após Covid-19

Redação AM POST

Nas redes sociais da Rede Amazônica, a jornalista Luana Borba, falou sobre ter contraído o novo coronavírus (Covid-19) e o efeito da doença em seu corpo.

De acordo com a apresentadora do Jornal do Amazonas ao fazer a tomografia, ela descobriu que já estava com 25% do pulmão comprometido.

O marido da jornalista também foi diagnosticado com a doença, no entanto, o casal teve sintomas diferentes.