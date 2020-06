Josué Neto agradece Bolsonaro por lançar licitação para repavimentar BR-319

Redação AM POST*

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB) agradeceu o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, pelo lançamento do edital para repavimentação dos primeiros 52 KM (quilômetros) da Rodovia BR-319, que liga o Amazonas a Rondônia.

O edital de licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico, foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (24).

Segundo Josué Neto, a Rodovia que é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) já foi pavimentada na década de 70, mas está precisando urgentemente de reparos, asfaltamento e licenças ambientais ao longo de vários trechos.

“A recuperação da rodovia é algo que os amazonenses esperam há muitos anos, e tem sido um grande anseio das indústrias, do comércio e de vários outros setores econômicos do nosso Amazonas porque abre um horizonte de oportunidades para o povo amazonense”, disse Josué.

Solicitação

No ano passado, Josué esteve no Ministério da Infrestrutura e solicitou do ministro Tarcísio Freitas e do diretor do Departamento de Navegação e Hidrovia do Ministério da Infraestrutura, Dino Antunes Batista, a recuperação da BR-319, da Transamazônica e restruturação de portos no interior do Estado.