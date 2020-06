Jovem é detido após ameaçar e agredir a ex-namorada no bairro Zumbi

Redação AM POST

Um jovem, identificado apenas como Felipe, de 22 anos, foi preso após agredir e ameaçar de morte a ex-namorada de 20 anos, manhã desta quinta-feira (4), na rua Jesus, no bairro Zumbi, na Zona Leste de Manaus.

Amigas da vítima relataram que por volta das 8h, o suspeito invadiu a casa, onde elas moram juntas, e obrigou a ex-namorada ir com ele para uma casa no bairro Zumbi, caso contrário ele a mataria. Após um tempo, a vítima conseguiu ligar para as amigas e informou que ela estava sendo ameaçada pelo agressor com uma faca.

A polícia foi acionada e após chegarem na residência a vitima estava com hematomas pelo corpo. A amiga relatou que já presenciou a mulher sendo agredida pelo suspeito.

Informações preliminares dão conta que o suspeito é usuário de drogas, e que sempre que está sob efeitos de entorpecentes ou bebidas alcoólicas fica alterado.

O acusado foi levado a Delegacia Especializada em Crimes Contra Mulher (DECC), para os procedimentos cabíveis.