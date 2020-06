Jovem morre em SPA após ser baleado por pistoleiros no bairro Alvorada

Redação AM POST

Um jovem, identificado como Emerson Correia Costa, de 19 anos, morreu após ser atingido a tiros nas proximidades da avenida Desembargador João Machado, antiga Estrada dos Franceses, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Testemunhas relataram que pistoleiros chegaram em um carro de modelo e cor não identificados, e surpreenderam Emerson com os disparos.

A vítima ainda foi socorrida e levada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro Alvorada, mas não resistiu.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo do necrotério da unidade.