Jovem que estava sozinha em quitinete é estuprada por três homens na Cidade Nova

Redação AM POST

Três homens, ainda não identificados, estupraram por três horas uma jovem de 18 anos que estava em sua residência, na noite de terça-feira (9), na rua Hosana, comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

Conforme informações repassadas pela polícia, a jovem estava sozinha em uma quitinete quando os meliantes pularam o muro, invadiram o local, renderam a vítima e consumaram o ato libidinoso.

A jovem relatou que a quitinete é dividida com uma colega, no entanto, ela estava sozinha no momento do crime. Após o estupro, os meliantes amarraram a vítima e fugiram. Ela só foi solta quando a parceira de quatro dela chegou no local e a encontrou presa.

A vítima foi levada para o Hospital e pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo e de lá foi transferida para o Instituto da Mulher. Até o momento ninguém foi preso e a policia investiga o caso.