Jovem suspeito de assassinar professor de Educação Física é preso em Coari

Redação AM POST

Ronaldo Cardoso de Souza, de 22 anos, foi preso neste sábado (13), suspeito de matar o professor de Educação Física Alcilane dos Santos Noronha, de 37 anos, encontrado, morto na sexta-feira (12), no município de Coari (distante a 362.44 quilômetros de Manaus).

O jovem está sendo investigado após câmeras de segurança flagrarem ele na garupa de uma motocicleta conduzida pela vítima indo em direção a uma área deserta. Após alguns minutos, as imagens mostram Ronaldo voltando sozinho e no comando do veículo do professor.

O caso:

O professor foi encontrado jogado com o peito pra baixo, com marcas de espancamento e o rosto quase desfigurado. Também estava vestido na farda da escola onde lecionava e com a calça e a cueca abaixadas. A possibilidade de um suposto estupro antes de ser morto não é descartada.

O professor dava aulas na Escola Municipal de Tauá-Mirim, um bairro da periferia de Coari, onde ele também morava e era muito admirado pelos pais dos alunos e colegas de trabalho.