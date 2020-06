Jovens morrem eletrocutados após restabelecimento de energia em Maués

Redação AM POST

Os irmãos Aldson Luan Batista, de 22 anos, e Ruan Batista Moraes, de 20 anos, morreram eletrocutados após serem atingidos por um fio de alta tensão, no início da tarde desta quinta-feira (18), na comunidade do Canarana, ll no município de Maués (distante 276 quilômetros de Manaus).

Segundo informações de moradores, a concessionária de energia havia cortado o fornecimento para restabelecer a luz, e no momento de retomada, os jovens estavam na estrada e um deles acabou sendo atingido por um fio, o outro tentou ajudar e também foi eletrocutado.

Populares ainda tentaram ligar para socorrer os jovens, mas não adiantou, eles morreram carbonizados.