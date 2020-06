Juiz manda afastar prefeito petista de Itacoatiara por 180 dias

Redação AM POST

O prefeito de Itacoatiara, Antônio Peixoto de Oliveira (PT), será afastado do cargo pelo prazo de 180 dias, após pedido da promotora de Justiça Tânia Maria Feitosa, que alegou que ele descumpriu decisões judiciais. A determinação é do juiz Saulo Góes Pinto, da 1ª Vara de Itacoatiara, e foi publicada na manhã desta segunda-feira (8).

“Tais condutas, apesar de não serem capazes de gerar uma condenação neste processo específico, uma vez que trata-se do descumprimento da ordem do segundo grau, geram convencimento de que o chefe do poder executivo municipal de Itacoatiara não respeita as decisões judiciais, não as cumpre, ignora e utiliza de subterfúgios interpretativos para distorcer a realidade e se esquivar de um dever vinculado, não uma simples discricionariedade”, diz trecho da decisão.

O afastamento do chefe do executivo municipal se deve a prática de improbidade administrativa, como descumprimento

de decisões judiciais – todas elas referentes processo licitatório, após recursos, habilitou a empresa

Estrela Guia Engenharia LTDA para a licitação.

LEIA A DECISÃO NA ÍNTEGRA:

