Leo Dias teria vazado mais áudios de Anitta falando mal de seu empresário e produtor

Por iG Gente

Depois de quatro dias em silêncio, o jornalista Leo Dias voltou a provocar a cantora Anitta. Desta vez, ele teria vazado um áudio em que a poderosa fala do seu empresário e produtor Pedro Tourinho. Um detalhe curioso é que a artista disse há alguns dias no Instagram que não tinha áudios falando dele.

Segundo divulgado pelo UOL , Anitta disse o seguinte no novo áudio vazado: “Em qual momento, ele (Pedro Tourinho)… eu não entendo o ataque de ego da pessoa, eu realmente não entendo porque não é que ele acordou e falou ‘tive ideia de um clipe’, não foi. Ele chegou com a ideia toda pautada. A parte do hip hop foi pedido meu. As roupas masculinas foram ideia minha. É foda”, diz a cantora na gravação vazada”.

Tourinho fez aniversário na semana passada e Anitta postou um Stories no Instagram parabenizando o empresário: “Feliz aniversário, meu amigo e sócio Pedro Tourinho. Te amo tanto que nem tem áudio meu falando de você”.

A briga entre Anitta e Leo Dias começou quando a cantora resolveu expor que foi ameaçada pelo jornalista após ele divulgar que a mãe dela tinha saído de casa, algo que, segundo a artista, era mentira. Foi então que o colunista passou a vazar áudios em que a poderosa falava de artistas como Marina Ruy Barbosa, Ivete Sangalo, Carlinhos Maia e Preta Gil.

Anitta resolveu tomar uma atitude e teria procurado a Justiça para conseguir uma ordem impedindo Léo Dias de citar seu nome. A assessoria da cantora disse que não vai comentar sobre esse caso, mas ela continua afiada e jogou indiretas no seu último programa exibido no Multishow.