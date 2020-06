Ludmilla publica carta aberta e expõe áudios e prints de conversas com Anitta

Redação AM POST

A cantora, Ludmilla publicou no Instagram um vídeo de duração de 10 minutos e 54 segundos intitulado de carta aberta com prints e áudios de conversas com Anitta onde expõe bastidores da briga entre as duas por causa da música Onda diferente, que gerou ataques de fãs.

A confusão por causa da canção iniciou em setembro do ano passado durante o Rock in Rio e Ludmilla foi atacada por internautas ao falar da felicidade que sentiu por Ivete Sangalo ter cantado a música de autoria dela, a qual Anitta se incluiu como um das compositoras sem avisar a amiga.

A poderosa foi chamada de “manipuladora” pela colega de profissão. “O maior problema foi sempre ela (Anitta) com a falta de verdade. Eu já tinha dado 50% da música. Se ela tivesse agido com verdade comigo, falar para mim: ‘Vou botar meu nome lá porque participei da produção da música e vou ganhar uma moral de compositora’, eu ia falar: ‘Show! Bota seu nome lá’. Mas ela agiu por trás, fez de maldade, sem eu saber, sem meu consentimento, botou o nome dela na minha música e ficou deixando eu parecer maluca!”, explica Ludmilla sobre a autoria de Onda diferente.

Veja a carta aberta:

Ouça a música: