Lula pede tête-à-tête com Moro e promete desmascara-lo em debate

Redação AM POST*

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e o promotor Deltan Dallagnol foram desafiados a participarem de debate com o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista deu entrevista ao site Metrópoles e prometeu desmascarar o ex-juiz da Lava Jato.

“Eu toparia fazer um debate com o Moro ao vivo. Eu, sozinho, sem nenhum diploma universitário, contra o Moro e o [Deltan] Dallagnol. Se eu pudesse ter um tête-à-tête com eles, ao vivo… É como eu posso me defender”, disse o petista.

Lula também disse que seria uma “burrice” o atual presidente, Jair Bolsonaro (sem partido) dar um um golpe militar pois não seria possível administrar o processo. “Eu não vejo, a não ser os rompantes do Bolsonaro, clima para você imaginar que as Forças Armadas entrariam em uma aventura e dariam um golpe. A coisa mais fácil seria dar o golpe, mas a coisa mais difícil seria administrar o golpe”, disse.

Veja a entrevista: