Madeira ilegal é apreendida e responsável pela carga é preso em Codajás

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da equipe de investigação da 78ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Codajás (distante 240 quilômetros em linha reta da capital), sob o comando da delegada-geral Emília Ferraz e coordenação da escrivã Ana Cristina, gestora da unidade policial, em ação conjunta com a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), deflagrou ação nesta quarta-feira (03/06), por volta das 10h, que resultou na apreensão de aproximadamente três metros cúbicos de madeira de lei e na prisão de Elies de Franca Mendonça, 42.

Segundo a escrivã Ana Cristina, a equipe recebeu denúncia anônima sobre um indivíduo que estaria comercializando de forma ilegal madeiras no município. A polícia, então, começou a fazer diligências em torno do caso e, nesta quarta, deslocou-se até o porto da cidade, conseguindo assim apreender a madeira e prender o infrator.

“Após as denúncias feitas pela população, nós começamos a investigar o caso para saber a veracidade dos fatos. Na manhã desta quarta-feira, conseguimos obter êxito na ação”, explicou a gestora da unidade policial.

Procedimentos – Elies foi conduzido ao prédio da DIP de Codajás, onde foi indiciado por crime ambiental. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele permanecerá à disposição da Justiça.