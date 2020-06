Mãe de Conceição e Socorro Sampaio morre em Manaus

Redação AM POST*

Antônia Queiroz Sampaio Moura, mãe da ex-secretária da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Conceição Sampaio, e da ex-vereadora Socorro Sampaio, morreu na madrugada desta terça-feira, 23/6, no hospital Adventista, localizado no Distrito Industrial, por complicações em decorrência do Alzheimer.

O corpo está sendo velado na Funerária Canaã da Major Gabriel, 1833, Centro. O enterro iniciou as 15h no Cemitério Parque Tarumã, na Av. do Turismo.

A Doença de Alzheimer (DA) é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. A doença instala-se quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começa a dar errado.