Mãe de jovem que teria sido morto por Givancir de Oliveira o acusa de ameaçar sua família

Adriana de Freitas, mãe de Bruno Freitas Guimarães assassinado no dia 29 de fevereiro deste ano e tia da transexual Thiesy dos Santos Freitas, afirmou que está sendo ameaçada de morte juntamente com sua família pelo ex-presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir de Oliveira, que estava preso e foi solto nesta terça-feira (9) suspeito de homicídio de e tentativa de homicídio contra os parentes da mulher. A informação é do Portal do Holanda.

Conforme Adriana, Givancir a teria ameaçado através de um grupo de homens armados com escopeta e encapuzados. “Eles estão ameaçando, dizendo pra gente ficar quieto, porque senão eles vão levar de um por um da nossa família. Eles são bandido, não vão deixar de graça, já andaram cercando a minha casa aqui de escopeta e capuz na cara”, disse a mulher.

Givancir estava cumprindo prisão preventiva desde fevereiro após ser acusado de assassinar Bruno e tentar matar Tchelsy no município de Iranduba (distante 19,89 quilômetros da capital).

Relembre o caso:

As vítimas teriam sido perseguidas pelo sindicalistas junto com capangas e encurralados, quando Bruno foi baleado e morreu no local, enquanto Tchelsy conseguiu fugir mas ainda foi baleada três vezes nas costas.

Ao se apresentar em delegacia, o ex-presidente dos rodoviários ficou detido e teve prisão preventiva decretada. No entanto, na noite desta segunda-feira (8) um pedido de soltura foi expedido e aceito pelo juiz de direito Carlos Henrique Jardim da Silva, da 2ª Vara da Comarca de Iranduba.

Como medidas cautelares Givancir não poderá sair da cidade e deverá ficar em casa até mesmo em respeito ao isolamento social devido a pandemia do novo coronavírus. Ele também será monitorado por tornozeleira eletrônica.

“Expeça-se, assim, o respectivo alvará de soltura. Providenciem-se o termo de compromisso e patela, advertindo-se ao réu que, em caso de descumprimento de qualquer das medidas, poderá ser decretada novamente a sua prisão”, diz trecho da decisão.