Mãe de menino agredido pelo próprio pai diz que ele não aceita fim de relacionamento

Redação AM POST

A mãe da criança de 2 anos, que aparece em um vídeo sendo agredida pelo próprio pai, prestou depoimento na tarde desta sexta-feira (5), na sede da Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA) e disse que o homem não aceita o fim do relacionamento com ela.

Em depoimento, a jovem de 21 anos, afirmou que estava separada do homem há uma semana e a criança teria ficado com o pai. Nesse período o ex-marido mandava foto da criança comendo, brincando e só veio tomar conhecimento do vídeo de agressão quando ele ligou falando que não podia mais ficar com o menino.

A mulher afirma que o ex-companheiro a chantageava emocionalmente usando a criança e chegou a ameaça-la também.