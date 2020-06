Mãe de menino morto em incêndio é aplaudida por população em velório do filho

Redação AM POST

Jéssica Barbosa, de 25 anos, foi aplaudida durante velório de seu filho Alexsandro Barbosa da Silva, de 6 anos, que morreu queimado após incêndio ocorrido na sexta-feira (12), no bairro São José, zona leste de Manaus.

A mulher estava trabalhando no momento do acidente e foi presa por abandono de incapaz mas conseguiu liberação para participar da cerimônia de sepultamento da criança neste sábado (13). Jéssica foi aplaudida pelas pessoas que estavam no local e recebeu o carinho da familiares. No entanto, mesmo com a força e apoio de todos, a mulher passou muito mal e precisou ser retirada do velório. Por vezes ela quase desmaia em cima do caixão do filho.

“Você não tem culpa meu amor. Não é culpa sua, fica calma”, declarava o marido Leandro a esposa.

Segundo a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), ela vai responder pelo crime de abandono de incapaz em liberdade.

Jéssica afirmou que um ventilador da casa havia entrado em curto-circuito e iniciado um incêndio. Quando as chamas começaram as crianças estavam trancadas em casa. E apenas dois dos três irmãos conseguiram se salvar.