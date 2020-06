Mãe de Rodrigo Fonseca ajudou polícia a encontrá-lo, diz capitão da PM

Redação AM POST

A mãe de Rodrigo Nogueira Fonseca, de 24 anos, preso na manhã deste sábado (6), após ser denunciado por agredir o próprio filho de 1 ano e 10 meses e filmar, se derramou em lágrimas ao presenciar a detenção do filho que ela ajudou a localizar. A mulher esteve presente no prédio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), acompanhando a chegada do jovem.

De acordo com o capitão Carpê Andrade, da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a mulher informou a localização de Rodrigo, que estava foragido após denúncia e foi capturado em uma quitinete no bairro Lírio do Vale (Zona Oeste de Manaus).

Carpê Andrade também afirmou que o rapaz estava sendo ameaçado por integrantes de uma facção criminosa e explicou para a mãe dele da importância da polícia localiza-lo antes dos bandidos. Rodrigo deve permanecer à disposição para os procedimentos cabíveis.