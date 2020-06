Mais de 50 motoristas alcoolizados foram flagrados pelo Detran neste final de semana em Manaus

Redação AM POST

O Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) flagrou 55 motoristas dirigindo sob o efeito de álcool nas operações realizadas durante o final de semana. As ações aconteceram entre a noite da última sexta-feira (26/06) e o domingo (28/06).

Durante as operações, mais de 1.100 veículos foram abordados. Isso resultou em 96 veículos removidos e 430 autuações por diversas infrações de trânsito. “As fiscalizações serão frequentes para fazermos cumprir as leis de trânsito, principalmente a tolerância zero em relação a direção sob o efeito de álcool”, enfatizou Victor Mansur, coordenador-geral do Neot.

Os locais e horários das operações do Detran são sigilosos. Elas seguem escalas e locais pré-definidos com base em denúncias feitas ao disk-denúncia do Neot (98404-4389) e também por meio de levantamento de inteligência.

Neste final de semana, as blitze aconteceram nas zonas sul, centro-sul e oeste, nas avenidas Benjamin Constant, Tefé, Coronel Teixeira e Maneca Marques; além da rua Agente Mauro Lobo (acesso às Marinas) e Estrada do Turismo (AM-450).

“É importante frisar que nossas operações terão sua retomada gradual, mas, em breve, já com força total, considerando sobretudo a abertura gradual da economia a partir dos quatro ciclos do decreto governamental. Com isso, restaurantes e, infelizmente, alguns bares retomaram as atividades de maneira irregular, porque ainda não há previsão para a retomada dos bares. E o Detran Amazonas estará nas ruas, como o fez neste final de semana, para coibir práticas transgressoras de trânsito, sobretudo a alcoolemia na direção de veículo automotor”, enfatizou o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá Barbosa.