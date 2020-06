Mais de 89 quilos de alimentos vencidos são apreendidos pelo Procon em supermercados de Manaus

Redação AM POST

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu aproximadamente 90 quilos de alimentos em condições inadequadas para consumo em dois supermercados nas zonas norte e oeste de Manaus. As fiscalizações ocorreram na segunda (22/06) e na terça-feira (23/06).

Os supermercados visitados pelas equipes do Procon-AM foram autuados. No primeiro, localizado no bairro Cidade de Deus, os fiscais recolheram 23 quilos de alimentos com validade vencida e embalagens violadas. Já nesta terça, aproximadamente 67 quilos de produtos foram apreendidos em um estabelecimento localizado no bairro Tarumã.

“Nossas equipes estão nas ruas para atender às denúncias dos consumidores. Estamos de olho nos estabelecimentos que insistem em comercializar produtos com validade vencida, expondo a população a riscos de saúde. É preocupante que isso ocorra, ainda mais em se falando de alimentos”, afirma o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Dúvidas e denúncias – O Procon-AM segue com atendimentos por telefone e on-line. Os consumidores podem entrar em contato pelas redes sociais do órgão, pelos e-mails [email protected] e [email protected], pelos números 0800 092 1512, (92) 3215-4012, 3215-4015, 99271-5519 (ouvidoria), e pelo site http://www.procon.am.gov.br.

O atendimento presencial foi retomado e ocorre apenas após agendamento, que pode ser feito pelo (92) 3215-4009, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.