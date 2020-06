Malafaia chama Olavo de Carvalho de ‘astrólogo falido’ e ‘covarde’ após ataque a Bolsonaro

O pastor e líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia, disse no Twitter que o astrólogo e ideólogo do governo Bolsonaro, Olavo e Carvalho, é “covarde” e um “astrólogo falido”. Os ataques de Malafia a Olavo surgem após ele ter criticado de forma dura o presidente da República, de quem Malafaia é aliado.

Olavo publicou um vídeo no último domingo (7) com diversos ataques ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a quem chamou de “covarde”, “inativo” e ainda ameaçou derrubá-lo caso não mude de postura. O astrólogo disse estar incomodado com a forma de agir do mandatário que teria ” se aproveitado” e nunca teria se movido para “defendê-lo”.

O ideólogo ameaçou o presidente: “continue covarde e eu derrubo essa merda de governo aconselhado por generais covardes ou vendidos” e disse ainda que pode processar Bolsonaro por prevaricação. Todas essas acusações fizeram Malafaia, um dos apoiadores mais fervorosos da ala evangélica, responder de forma dura.

“UM DESAFIO A OLAVO DE CARVALHO ! Você é um astrólogo falido . Quem é você para derrubar um governo ? Você não derruba nem síndico de prédio . Escondido na América , quer que Bolsonaro de defenda do que? COVARDE ! Fica de longe falando asneira e fazendo acusação idiota. SÓ KKKKK”