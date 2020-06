Manaus registra queda nos sepultamento e cemitérios públicos e privados registram 25 enterros

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus informa que um total de 25 sepultamentos foi registrado nos cemitérios da capital do Amazonas neste sábado (27). Desses, 21 foram nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) e não houve opção por cremação e nem registros de óbitos oriundos do interior do Amazonas.

O número registrado está abaixo da média diária de antes da pandemia, quando oscilava entre 28 e 30 sepultamentos. Além disso, nos cemitérios particulares, apenas quatro enterros foram realizados.

O município informa ainda que não houve registro de óbito em domicílio e que, do total de sepultamentos no sistema público, sete foram a partir do serviço SOS Funeral, gerenciado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

Entre as causas de morte do total de enterros nos cemitérios públicos da cidade, apenas uma foi declarada como Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, duas por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e outras duas por insuficiência respiratória. Não constam nos registros mortes por causas desconhecidas ou indeterminadas.