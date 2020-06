Manaus registra segundo dia sem mortes por Covid-19

Redação AM POST

A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), informou por meio do Boletim Epidemiológico deste domingo (28), que Manaus nas últimas 24 horas não registrou nenhum óbito em decorrência ao novo Coronavírus.

Essa é a segunda vez que a capital registra esse marco positivo. A primeira foi na última quarta-feira (24) e a notícia gera um certo alívio aos manauaras que ainda são orientados a não devem abandonar cuidados de prevenção contra a propagação do vírus.

Mesmo com a redução nos óbitos, Amazonas segue em uma curva ascendente de contaminação com 627 novos casos divulgados neste domingo (28). O Estado totalizou 69.649 casos da doença, 2.782 mortes e 56.634 pessoas que já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram do vírus.