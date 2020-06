Manaus registra zero mortes por covid-19

Tamara Siqueira – Redação AM POST

Nenhum óbito por Covid-19 foi registrado em Manaus nessa quarta-feira (24), conforme mostra boletim Epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) para informar a população sobre o número de casos do novo coronavírus.

De acordo com o balanço, ontem houve 24 mortes no Amazonas causadas pela doença elevando os números para um total de 2.710 óbitos, no entanto, nenhum na capital amazonense.

O Governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), se pronunciou através de um vídeo nas redes sociais para comentar o avanço e a conquista no combate a doença no Estado. No entanto, ele também alertou que os cuidados devem continuar.

“Estou com o Boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do dia 24 de junho, quarta-feira, e nele não há nenhum registro de óbito por coronavírus aqui na capital Manaus. Esta é uma notícia muito alentadora mas não significa que estamos livre desse problema, mas é o indicativo de que estamos no caminho certo”, disse o governador.

Amazonas totalizou ontem, 66.764 casos confirmados de covid-19 e 54.193 recuperados da doença.