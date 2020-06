Manifestantes fazem protesto a favor da democracia na avenida Djalma Batista em Manaus

Redação AM POST

De camisa preta e cartazes, manifestantes anti-fascistas protestam na tarde desta terça-feira (2), na avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul de Manaus.

Os protestantes pedem democracia e gritam contra o racismo. Eles carregam cartazes com nomes de vítimas negras assassinadas como Marielle Franco, João Pedro, João Vitor, George Floyd e entre outros.

A maioria dos manifestantes são jovens e também pedem a saída do governo Bolsonaro, eles marcham em direção a Arena da Amazônica e até o momento segue pacífica e sem registro de vandalismo.

O ato foi organizado pelas redes sociais após um grupo de poiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeado de “300 do Brasil”, marchou em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF), com tochas e máscaras lembrando um grupo extremista Ku Klux Klan, que pregava o ódio a população negra.

Veja os vídeos:

A manifestação aqui em Manaus está assim no momento, pessoal. Tomem cuidado com seus equipamentos de proteção, não fiquem sozinhos e, quem está em casa, ajude na divulgação. #AmazonasAntifascista #VidasNegrasImportam pic.twitter.com/kmKigBZjD0 — dudu #BLM (@JEFFREYDAMA) June 2, 2020

Rolou uma pequena treta em Manaus após o ato #AmazonasPelaDemocraciaz. Apoiador do presidente Jair Bolsonaro veio com bandeiras e provocou os manifestantes, que se posicinaram em silêncio na frente do carro. Polícia precisou intervir. pic.twitter.com/j2uLof9zvD — Mário Adolfo Filho (@marioadolfo) June 2, 2020