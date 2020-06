Marcha para Jesus é cancelada devido pandemia do novo coronavírus

Redação AM POST

A 27ª edição da Marcha para Jesus, que estava marcada para acontecer neste sábado (6) em Manaus, foi cancelada devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O evento é um dos maiores do segmento gospel da capital e reúne diversas igrejas de toda a cidade.

Conforme a Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas (Omeam), a decisão foi tomada para garantir a segurança dos participantes do evento, que reúne cerca de 500 mil pessoas a cada ano. Os fieis costumam se concentrar na Praça da Saudade, no Centro, para percorrer a Avenida Constantino Nery, chegando até o Sambódromo, no bairro Flores, zona oeste da cidade.

Durante a peregrinação são entoados louvores, celebrações e danças, além de paradas em frente de hospitais, onde fieis realizam orações.

“Já chegamos a adiar a marcha em alguns meses, mas nunca deixou de ser realizada. Agora, este ano, como chegou essa pandemia, ficou muito difícil de realizar o evento”, explicou o pastor Valter de Nazaré,presidente da Omeam.