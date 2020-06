Médico de Tabatinga morre de Covid-19 em Manaus

Redação AM POST

Um médico cirurgião, identificado como Rogélio Campuzano, de 45 anos, morreu nessa quinta-feira (11), no Hospital Delphina Aziz vítima da Covid-19. Ele trabalhava no município de Tabatinga (distante a 1.106 quilômetros de Manaus).

Rogélio estava internado na unidade hospitalar há quase um mês, apresentou complicações no decorrer do tratamento e acabou não resistindo. Ele trabalhava há 15 anos no município e se dedicou a democratizar o acesso da população mais humilde a saúde.

O médico ainda se candidatou a deputado estadual no ano de 2018, mas não conseguiu se eleger e promovia vários multidões de cirurgias no Alto Solimões.