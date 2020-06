Médico morre por Covid-19 em Parintins

Redação AM POST

O médico ortopedista, Renato Menezes, morreu neste sábado (6), em decorrência do novo coronavírus (Covid-19). Ele estava se tratando da doença em São Paulo mas atuava no município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

Renato é o segundo médico do município a não resistir ao vírus. Os primeiros socorros foram feitos em Parintins mas com o agravamento da doença ele foi transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital Adventista em Manaus. No entanto, o ortopedista foi levado para São Paulo e acabou não resistindo.

O anestesista, Daniel Tanaka, chefe de enfrentamento à pandemia em Parintins, também luta contra a doença após ter sido reinfectado. Ele está internado, desde quinta-feira (28), no Hospital do Coração em São Paulo após voltar a sentir os sintomas mais severos do vírus.