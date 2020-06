Michelle Bolsonaro divulga projeto social que ajuda famílias no Amazonas

View this post on Instagram

Mais de 1.500 famílias, de Povos e Comunidades Tradicionais, serão beneficiadas com cestas básicas, na região de Lábrea (AM). As cestas chegaram ao município por meio de balsa, que viajou por mais de 15 dias. Diversos voluntários atuam na ação! A ação faz parte do projeto Arrecadação Solidária, iniciativa do Pátria Voluntária em parceria com a Fundação Banco do Brasil, e conta com o apoio do Instituto Bem Pescado, da Associação de Missões Transculturais Brasileiras (AMTB) e da Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores (MEAP). Acesse https://bit.ly/2AMQ35d e contribua! @patria.voluntaria @fundacaobb