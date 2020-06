Ministro da educação Abraham Weintraub ganha outdoor de apoio em Manaus

Natan Gaia – Redação AM POST

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em Manaus, do grupo “Amigos do WhatsApp”, instalaram um outdoor em defesa ao ministro da educação Abraham Weintraub, na Avenida André Araújo ao lado da Rede Amazônica.

De acordo com a representante do grupo, Monique Benetton, o apoio ao ministro acontece por dois motivos, primeiro porque Abraham propôs uma “limpeza no Supremo Tribunal Federal (STF)” e também porque ele tem o poder de mudar as próximas gerações através da educação.

Weintraub está na mira do STF por ter defendido, em reunião ministerial do dia 22 de abril, a prisão dos ministros do tribunal. “Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF”, disse ele.

Para a coordenadora do grupo de apoiadores do presidente existem poderes que militam contra o avanço do país e a fala de Abraham Weintraub na reunião ministerial expressa a vontade popular que sente que há algo errado no STF.

“Com Bolsonaro eleito, demos um grande passo contra a corrupção em esfera nacional, porém não é só isso, ainda sentimos diariamente poderes trabalhando contra o avanço do país, poderes que eram para estar trabalhando em conjunto com o Presidente e à favor dos brasileiros. O ministro ecoou na reunião ministerial a vontade de fala do povo brasileiro. Realmente achamos que há algo de muito errado com o STF, infelizmente”, disse Monique Benetton.

Os Amigos do Whatsapp’, fazem esse tipo de ação desde 2018, antes da eleição de Bolsonaro, e já estão no 26º outdoor feito em Manaus. Todos são em apoio a ações do governo federal.

Segundo Monique, o dinheiro usado para custear as despesas com os outdoors vem do bolso dos próprios integrantes do grupo que fazem uma cota, entre eles, para pagar o serviço.