“Ministros do Supremo não são semideuses”, diz Plínio Valério ao anunciar assinatura de novo pedido de criação da CPI da Lava Toga

Redação AM POST

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) disse em suas redes sociais neste domingo (21) que assinou novo pedido para criação de uma Comissão Parlamentar de inquérito (CPI) da para investigar a atuação de tribunais superiores, apelidada de “CPI da Lava Toga”.

O objetivo é investigar eventuais irregularidades nos tribunais superiores e o que chamam de “ativismo judicial”, expressão que se refere a uma interferência do Judiciário nos demais Poderes. A tentativa de instala-la vem desde 2019.

O parlamentar ressaltou no post que o momento é delicado em que inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) apura produção de informações falsas e ameaças à Corte, mas não aceita ser acusado de estar do lado do governo federal.

“Ministros do Supremo não podem ficar dando cavalo de pau jurídico, não são semideuses!”, disparou o senador do Amazonas.

Veja publicação: