Moradores encontram feto enterrado no bairro Tarumã

Redação AM POST*

Um feto foi encontrado enterrado no quintal de uma casa rua 18, do conjunto Cidadão 10, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, nesta quinta-feira (25)

Donos da residência, que não é murada, chegaram de viagem e ao irem no quintal se depararam com um buraco cavado no terreno sem nada dentro, após umas horas observaram foi fechado o local e uma pedra posta em cima. Ao desenterrem o buraco encontraram o feto dentro de uma sacola.

De acordo com a polícia o feto tinha aproximadamente três meses. A mulher que cometeu a ação criminosa deve ser identificada a partir de informações de vizinhos da área.