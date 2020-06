Morre o empresário Nevaldo Rocha, dono das lojas Riachuelo

O empresário Nevaldo Rocha morreu na noite desta quarta-feira (17), em casa, em Natal. Ele tinha 91 anos. Ainda não há informações sobre a causa da morte. O corpo será velado, numa cerimônia fechada para a família. O enterro será em São Paulo.

Nevaldo Rocha foi o fundador do grupo Guararapes, dono das lojas Riachuelo. Nascido em Caraúbas, no interior do Rio Grande do Norte, trilhou uma trajetória de sucesso que começou na década de 40 quando abriu sua primeira loja em Natal, chamada A Capital.

Na década de 70 a empresa já se chamava Guararapes e contava com duas fábricas. Foi quando o empresário decidiu comprar as lojas Riachuelo. Hoje, a rede tem mais de 300 lojas em todo o território nacional e cerca de 40 mil funcionários.

Nevaldo Rocha era viúvo e deixa três filhos: Flávio Rocha, Lisiane Rocha e Élvio Rocha; 11 netos e 9 bisnetos.

Diversos políticos e entidades empresariais emitiram nota de pesar pela morte de Nevaldo Rocha, dentre elas a governadora do RN, Fátima Bezerra; os senadores Styvenson Valetim, Jean Paul Prates e Zenaide Maia; deputados federais e estaduais do RN; a Câmara de Dirigente Lojistas; Assembleia Legislativa do RN; Câmara Municipal de Natal; Fecomércio; Federação das Indústrias do RN.