“Morre, satanás”, diz Whindersson ao rebater declaração de Bolsonaro

Whindersson Nunes usou as redes sociais para criticar uma declaração de Jair Bolsonaro sobre o número de vítimas do novo coronavírus. O humorista replicou uma notícia em que o presidente afirmou “lamentar as mortes (pelo novo coronavírus), mas que é o destino de todos”. A reação de Whindersson foi imediata: “Então morre, satanás”.

Uma parte dos internautas concordaram com o humorista, enquanto outros criticaram a postura. “É cara, triste ver você agindo assim! Espero que essa fase passe logo e você volte a ser aquele cara bacana que sempre foi! Estamos orando por você”, disse um seguidor. Whindersson respondeu: “Se importar com esse cara e não se importar com 30 mil mortes, rapaz essa conta tua aí tá fraca”.

Nessa terça-feira (2), o Brasil registrou um novo recorde no número de mortes nas últimas 24h, tendo atingido a marca de 1.262 óbitos, de acordo com o Ministério da Saúde. No País, registra-se 31.199 mortes, quarta maior marca do mundo.

Confira os tuítes abaixo:

Se importar com esse cara e nao se importar com 30 mil mortes rapaz essa conta tua aí tá fraca https://t.co/Cnaw8toqLw — Whindersson 🏠 (@whindersson) June 3, 2020