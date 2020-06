Redação AM POST

Um motorista de aplicativos, de identidade preservada, ficou ferido após seu carro colidir com outro veículo e capotar na manhã desse domingo (14), na avenida Getúlio Vargas, no Centro de Manaus.

Segundo informações da vítima, ele estava trabalhando no momento do acidente e quando estava passando pelo cruzamento com a rua 24 de Maio, se chocou com um carro HB20 de cor branca, que saía da via.

O carro capotou e o motorista teve apenas ferimentos leves.