Motorista perde o controle de carro e bate em poste na Zona Leste de Manaus

Redação AM POST

Um motorista de carro de passeio, colidiu com um poste por volta das 8h, na manhã deste domingo (7), próximo ao campo do Bahia, na Avenida Cosme Ferreira, no bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus.

Conforme o Instituto de Mobilidade Urbana (Immu), o condutor não foi localizado após o acidente e o veículo permanece no bordo da pista, sem comprometer o trânsito no local. Com o impacto, o poste foi derrubado e o para-choque do veículo chegou a ser arrancado da frente do carro.

A Amazonas Energia foi acionada local para fazer a troca do poste.