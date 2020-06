Namorado da mãe de Neymar é flagrado em site de prostituição da Espanha

O modelo Tiago Ramos nunca escondeu de seus amigos próximos que almejava a fama. E ele acabou conseguindo, mas não exatamente por bons motivos… Desde que seu namoro com Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, veio à tona, a internet passou a lhe chamar de michê.

E, na tarde desta segunda-feira (08/06), a Coluna Leo Dias descobriu que, afinal, o rótulo da internet pode realmente fazer sentido. O padrasto do craque do Paris Saint Germain foi flagrado em um site espanhol de garotos de programa.

O perfil, que apresenta fotos de Tiago seminu, utiliza o nome de Ivan e se apresenta como um “escort viril e leiteiro”, que pode transar com “homens, mulheres e casais bissexuais”, e ressalta que é sempre o ativo da relação.

Na sequência, o suposto perfil do padrasto de Neymar apresenta uma lista de práticas sexuais que o interessado poderia usufruir ao contratar os seus serviços, como dominação, submissão e fisting. Como esse é um espaço de família, não vamos explicar do que se trata cada uma das, digamos, modalidades entre quatro paredes.

“Você vai se encantar com a forma que eu posso fazer amor. Sou um anjo e um demônio ao mesmo tempo”, finaliza o namorado da mãe do craque do PSG — ou seja lá quem tenha feito o perfil utilizando fotos íntimas dele.

O anúncio, publicado em agosto de 2019, coincide com o período em que Tiago Ramos viveu na Espanha. Foi nesta mesma época que ele foi acusado de agressão por sua ex-namorada, a balconista Rita Maria Cumpelido.

A Coluna Leo Dias tentou entrar em contato com o namorado da mãe de Neymar, porém, ele não retorna aos insistentes contatos da reportagem desde a semana passada. O espaço, evidentemente, permanece aberto.