Namorado da mãe de Neymar fica ferido após esmurrar vidraça durante discussão do casal

Redação AM POST

Tiago Ramos, de 23 anos, namorado da mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, de 52, ficou ferido após esmurrar uma vidraça do apartamento em que o casal estava. O incidente aconteceu durante uma discussão do casal na noite desta terça-feira (2), em Santos, no litoral de São Paulo.

A equipe de Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) relatou que o modelo sofreu graves ferimentos em uma das mãos após ter dado o soco, violento, em uma das vidraças do imóvel. Tiago já foi o modelo foi acusado de agressão por uma ex-namorada na Espanha, em outubro de 2019.

O rapaz precisou ser encaminhado o para ser atendido no Hospital Santa Casa, onde passou por exames e suturação por conta de um corte profundo no braço.

Segundo os moradores do condomínio, a confusão ocorreu na cobertura do prédio e que houve muita gritaria.