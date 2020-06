“Nós não podemos subestimar o covid”, diz Arthur Neto após testar positivo para a doença

View this post on Instagram

Eu e a minha esposa @elisabethvaleikoribeiro fomos diagnosticados com a Covid-19, mesmo nos mantendo em isolamento social no período mais crítico da pandemia e seguindo todas as medidas recomendadas pelos órgãos de saúde. Considero que esse encontro com o novo coronavírus era inevitável, até pela função que exerço, mas quero tranquilizar a todos e dizer que estamos bem e que vamos vencer essa luta. Sigo despachando virtualmente, tocando os projetos e as obras em andamento e as que se iniciam nos próximos dias. Em breve, se Deus quiser, estarei de volta à rotina de agenda presencial. Agradecemos a preocupação e o carinho de todos vocês. Essa demonstração de sentimento e pensamento positivo para conosco só fortalece nossa recuperação e nossa vontade de trabalhar, cada vez mais, por Manaus.