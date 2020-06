Novo titular da Suframa, general Polsin, toma posse da superintendência Zona Franca de Manaus

Redação AM POST

O Ministério da Economia e a Superintendência da Zona Franca de Manaus realizaram na tarde desta quarta-feira (17), por meio de videoconferência, a cerimônia de posse do superintendente da Suframa, Algacir Antonio Polsin. A nomeação de Polsin foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na segunda-feira (15), por meio da Portaria nº 300, assinada pelo ministro de Estado Chefe da Casa Civil, Braga Netto.

O governador do Estado Wilson Lima participou da cerimônia e destacou a importância da Zona Franca de Manaus (ZFM) para a diversificação econômica do Amazonas, bem como para a geração de renda e qualidade de vida para a população local.

“É preciso que o modelo (ZFM) continue fazendo a sua função social e ambiental porque, no momento em que tenho geração de emprego e renda, evito a pressão sobre nossos recursos naturais. Para que efetivamente isso aconteça, nós temos ainda muitas batalhas pela frente. Nós temos a necessidade de manter a competitividade das empresas aqui no Amazonas, para que a permanência delas possa ser sustentável e para atrair novos empreendimentos para o estado”, afirmou Wilson Lima.

Em seu discurso, o superintendente da Suframa, Algacir Polsin, reafirmou o compromisso com o desenvolvimento regional e a utilização sustentável de recursos. Ele garantiu, ainda, que trabalhará para promover uma maior sinergia entre os estados da Amazônia Ocidental.

“É minha intenção preservar os interesses do modelo Zona Franca de Manaus, particularmente no que se refere aos seus incentivos, buscando sempre seu aperfeiçoamento. Sem descuidar do setor industrial atual, é minha intenção investir na diversificação, atraindo outros segmentos da indústria, assim como, avançar no setor comercial, de serviços e do agronegócio, visando fortalecer a Zona Franca de Manaus e as áreas de livre comércio”, pontuou o general da reserva, que já atuou como chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia.

O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, do Ministério da Economia, Carlos da Costa, também participou da solenidade, realizada por videoconferência. Na ocasião, ele disse que o Ministério da Economia seguirá atuando para a valorização da marca Amazônia e pela geração de empregos na região.

“Precisamos fazer com que essa marca não apenas seja conhecida, mas seja reconhecida pelos produtos que essa população fantástica é capaz de produzir, pela qualidade do que é feito, pela responsabilidade ambiental que isso gera e não só pelo suor do caboclo, mas pela competência dele”, afirmou.

Aos 56 anos, Polsin é catarinense de Porto União, e grande conhecedor da realidade amazonense. Ele já foi chefe do Estado Maior do Comando Militar da Amazônia (CMA) e participou de inúmeras missões na região. Polsin é instrutor da Academia Militar Agulhas Negrasa, paraquedista e já foi observador militar da Organização das Nações Unidas na Guatemala, comandou Batalhão no Haiti e atuou como instrutor da Academia de Guerra do Exército do Chile. Ele também tem curso avançado de Infantaria em Fort Benning, nos Estados Unidos, e de defesa no Royal College Defense Studies, no Reino Unido.