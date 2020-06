Olavo de Carvalho xinga Bolsonaro e diz que vai derrubar governo

Olavo de Carvalho, o guru do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ), parece ter rompido com ele e seu governo. Corre um vídeo nas redes, desde a madrugada deste domingo (7), de um trecho de uma aula, onde Olavo manda Bolsonaro enfiar uma condecoração que recebeu dele no cu, reclama de ter sido atacado nas redes e não ter sido defendido. Além disso, afirma que vai derrubar o governo do até então aliado e chama o empresário Luciano Hang de “palhaço”.

“O gabinete do ódio foi inventado contra mim e não contra Bolsonaro”, diz. A seguir, ele pergunta, furioso: “O que este Bolsonaro fez pra me defender? Chega lá e me dá uma condecoraçãozinha. Enfia a condecoração no seu cu. Se você não é capaz de me defender contra essa gente toda, eu não quero a tua amizade”, diz.

“Porque eu fui seu amigo, mas você nunca foi meu amigo. Você foi tão meu amigo quanto a Peppa. Você só tira proveito. E devolve o quê? É que nem o Weintraub. Dá uma condecoração. Tá brincando com isso, porra. Só essas multas que os caras tão cobrando de mim, é pra me arruinar totalmente. Como é que eu vou sobreviver nos EUA sem um tostão furado, não dá pra fazer isso. Se eu não posso ser remunerado pelo meu trabalho, vou viver do quê? Tão chegando nisso e agora ainda tão juntando a Peppa, o Felippe ‘Feto’. É óbvio, se você estuda um pouco a linguagem desse pessoal, que sai no Diário do Cu do Mundo, que sai no Brasil 171 ou 247, a linguagem é a mesma, os temas são os mesmos, é claro que isso está articulado há décadas. Há décadas existe esse gabinete do ódio contra o Olavo, porra! E vem esse presidente dizer que é meu amigo? Não é meu amigo não. Ele simplesmente se aproveitou. E vai me dar uma condecoração? Enfia a condecoração no cu. Não quero mais saber”, repete Olavo.

A seguir, ele acusa Bolsonaro de prevaricação: “E outra coisa, você não está agindo contra os bandidos. Você vê o crime, eles cometem o crime, você os presencia em flagrante e não faz nada contra eles. Isso chama-se prevaricação. Quer levar um processo de prevaricação da minha parte? E o pessoal não consegue derrubar o seu governo? Eu derrubo. Continue inativo, continue covarde, eu derrubo esta merda deste teu governo aconselhado por generais covardes ou vendidos. Eu não sei se são covardes ou vendidos. Eu não sei o que é pior”.

Ao final, Olavo de Carvalho apela para o esquema presidencial e chama o empresário Luciano Hang de “palhaço”: “Então o que que tem que fazer, você quer me ajudar? Podia ter processado esses filhos das putas há dez anos. Esperou que eles me processassem, agora decidiram agir, sempre tardiamente. Tá fazendo o serviço tarde e porcamente. Mas querem fazer alguma coisa, então é o seguinte, vocês têm que se juntarem entre si (Sic), vocês têm que começar a pesquisar os crimes que foram cometidos contra mim. Eu não tenho condição pessoal de fazer isso. Eu não tenho nem visão suficiente pra ficar catando essas coisas na internet. Quantos assessores você acha que eu tenho? Não tenho nenhum na verdade. Tenho lá uma pessoa amiga que às vezes vem aqui e me ajuda um pouco. É isso. Não tenho sequer uma secretária. Agora o presidente não tem assessores pra fazer isso? Quantos crimes contra o Olavo você investigou, seu Bolsonaro? Nenhum, você nem se interessou. Esse seu Havan vem aqui dizer: ‘ah, vou ajudar’. Vai ajudar o caralho, você vai comprar aviãozinho e se vestir de Zé Carioca, você é um palhaço. Isso que você é, eles têm toda razão. É por causa de empresário como você que o Brasil tá nessa merda. Gente que não tem cultura e não gosta de quem tem. Bando de invejosos filhos da puta”, encerra.